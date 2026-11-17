Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителям большегрузов в Москве рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По прогнозу синоптиков, 18 ноября в городе ожидается снегопад. В ведомстве попросили учитывать это и по возможности не выезжать на МКАД.

Помимо этого, водителям рекомендовали проверить состояние шин, тормозной системы, фар и стеклоочистителей, а также убедиться, что в бачке достаточно незамерзающей жидкости. Кроме того, автомобиль не стоит перегружать грузом.

"Это поможет снизить риск задержек и не создавать затруднений для других участников движения. Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!" – добавили в департаменте.

В связи с прогнозируемым снегопадом 18 ноября москвичей призвали выбирать для поездок городской транспорт. Утром и вечером возможна гололедица. Горожан также попросили не парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями.