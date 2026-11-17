Фото: ТАСС/Дмитрий Яковлев

Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг трудовой договор с главным тренером Михаилом Галактионовым по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Клуб также покинули старший тренер Олег Левин, тренер по физподготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис, начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин.

О решении отправить Галактионова в отставку 6 ноября на пресс-конференции после поражения от казанского "Рубина" (0:1) в матче чемпионата России сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных. Он поблагодарил специалиста за 4 года работы в клубе. За это время, по его словам, были как яркие победы, так и досадные поражения.

Нагорных уточнил, что решение о досрочном завершении контракта приняло руководство "Локомотива". Он пожелал Галактионову дальнейшего развития.

