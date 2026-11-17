Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кировский районный суд Перми назначил одному из создателей даркнет-платформы по распространению наркотических веществ "Гидра" 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Вместе с тем он должен будет выплатить штраф в размере 4,8 миллиона рублей.

"Гидра" была закрыта правоохранителями в 2022 году. Организатора платформы Станислава Моисеева в декабре 2024-го приговорили к пожизненному лишению свободы, а его 15 соучастников получили от 8 до 23 лет.

Тогда же МВД изъяло свыше 350 миллионов рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой. Во время обысков по местам их проживания были конфискованы более 200 электронных носителей данных, денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также 4 цифровых криптокошелька.

За 10 лет существования платформы через нее было совершено порядка 540 преступлений, там размещали свои объявления свыше 19 тысяч торговых площадок по продаже наркотиков. Для отмывания денег организаторы сообщества открыли около миллиона анонимных счетов с криптовалютой.

