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Аппарат уполномоченного по правам человека в России с мая этого года помог воссоединиться 20 семьям, разлученным в результате конфликта на Украине. Об этом рассказала федеральный омбудсмен Яна Лантратова, передает ТАСС.

"Мы занимаемся воссоединением семей. С мая нам удалось воссоединить 20 семей", – отметила она на церемонии открытия Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Ранее Лантратова сообщала, что с начала СВО Москва и Киев провели уже 66 обменов пленными. За это время более 8 тысяч россиян вернулись домой.

Омбудсмен также заявила о необходимости каждый месяц проводить дополнительные гуманитарные миссии в Алешках Херсонской области. По ее словам, большинство жителей остаются в городе, так как не готовы его покидать.

