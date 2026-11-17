17 ноября, 15:10Политика
Лантратова сообщила о воссоединении 20 разлученных конфликтом на Украине семей с мая
Фото: ТАСС/Евгений Мессман
Аппарат уполномоченного по правам человека в России с мая этого года помог воссоединиться 20 семьям, разлученным в результате конфликта на Украине. Об этом рассказала федеральный омбудсмен Яна Лантратова, передает ТАСС.
"Мы занимаемся воссоединением семей. С мая нам удалось воссоединить 20 семей", – отметила она на церемонии открытия Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Ранее Лантратова сообщала, что с начала СВО Москва и Киев провели уже 66 обменов пленными. За это время более 8 тысяч россиян вернулись домой.
Омбудсмен также заявила о необходимости каждый месяц проводить дополнительные гуманитарные миссии в Алешках Херсонской области. По ее словам, большинство жителей остаются в городе, так как не готовы его покидать.