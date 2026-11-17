Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Актер Дмитрий Дюжев поделился, что Новый год всегда встречает с супругой Татьяной и сыновьями – 18-летним Иваном и 11-летним Дмитрием, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам артиста, его жена каждый год выбирает один свободный день в его графике и собирает детей, чтобы вместе нарядить елку. Праздничный стол Татьяна тоже готовит сама.

"Действительно, в этом есть то, что мы создаем вместе своими руками. Какую фигурку и где повесить, какая логика. Как сделать так, чтобы елочка не нагнулась, не перевесила какая-либо сторона. Маленькие такие расчеты. Из чего возникают разговоры. Есть какие-то мудрые мысли", – объяснил Дюжев.

Актер добавил, что супруга невероятно вкусно готовит, в том числе новогодние салаты и другие праздничные блюда. Сыновьям он часто говорит, что им повезло с матерью.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева похвасталась заготовками к Новому году. Среди них – две банки с гурийской капустой – закуской из белокочанной капусты в маринаде рубинового цвета. Гузеева рассказала, что сделала заготовку в свободное от работы время.

