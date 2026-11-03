Телеведущая Гузеева похвасталась, что сделала гурийскую капусту к Новому году

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) похвасталась заготовками к Новому году.

На кадрах, снятых на кухне, заметны две банки с гурийской капустой – закуской из белокочанной капусты в маринаде рубинового цвета. Гузеева рассказала, что сделала заготовку в свободное от работы время.

"Скоро Новый год, придут гости. Все это настоится, естественно. <...> Вот такая я молодец", – сказала телеведущая.

Она добавила, что приготовление еды помогает ей переключиться после работы с людьми, от которой она сильно устает.

Ранее в Роскачестве заявили, что новогодние закупки можно начать уже сейчас. Речь идет о позициях с длительным сроком хранения, которые при соблюдении условий производителя остаются пригодными несколько месяцев.

Маркетолог Игорь Новиков рассказал, что готовиться к празднику заранее разумно. Однако он посоветовал не приобретать большинство продуктов из страха перед декабрьским ростом цен. По словам эксперта, при покупках заранее можно сэкономить до 5–15%.

