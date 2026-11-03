03 ноября, 18:03Шоу-бизнес
Телеведущая Гузеева похвасталась, что сделала гурийскую капусту к Новому году
Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев
Телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) похвасталась заготовками к Новому году.
На кадрах, снятых на кухне, заметны две банки с гурийской капустой – закуской из белокочанной капусты в маринаде рубинового цвета. Гузеева рассказала, что сделала заготовку в свободное от работы время.
"Скоро Новый год, придут гости. Все это настоится, естественно. <...> Вот такая я молодец", – сказала телеведущая.
Она добавила, что приготовление еды помогает ей переключиться после работы с людьми, от которой она сильно устает.
Ранее в Роскачестве заявили, что новогодние закупки можно начать уже сейчас. Речь идет о позициях с длительным сроком хранения, которые при соблюдении условий производителя остаются пригодными несколько месяцев.
Маркетолог Игорь Новиков рассказал, что готовиться к празднику заранее разумно. Однако он посоветовал не приобретать большинство продуктов из страха перед декабрьским ростом цен. По словам эксперта, при покупках заранее можно сэкономить до 5–15%.