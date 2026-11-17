Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Обвиняемая в причастности к покушению на бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного Елизавета Кириченко хорошо училась, а также часто проводила время с семьей, однако отличалась чрезмерной доверчивостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова матери москвички.

"Мы простая и обычная семья. Дочь очень хорошая и слишком доверчивая", – заявила женщина.

Такую же особенность характера Кириченко отметила ее подруга. Сама обвиняемая также признала, что излишняя доверчивость мешает ей в жизни. По ее словам, ее легко ввели в заблуждение и долго удерживали на крючке.

Покушение на Заворотного произошло в Москве 13 ноября.

Взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте сработало под сиденьем автомобиля Toyota, в котором находился политолог. От взрыва он вылетел через лобовое стекло и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. 16 ноября была задержана россиянка, которая, по версии следствия, действовала по заданию украинских спецслужб. Ей предъявили обвинение.

Следствие считает, что летом 2026 года неизвестный сообщил Кириченко о якобы открытых на ее имя счетах за рубежом, через которые финансировались ВСУ. После этого он поручил ей заложить взрывное устройство, представив его как GPS-трекер. Сама обвиняемая утверждала, что не знала о планируемом взрыве.

17 ноября суд отправил Кириченко под арест. Она пробудет под стражей до 13 января.