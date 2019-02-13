Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Мощный снегопад, обрушившийся на Москву минувшей ночью, привел к отмене или задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Домодедове отменили 17 рейсов и еще пять задержали. Во Внукове и Шереметьеве задержано 16 и 17 рейсов соответственно, уточняет Агентство "Москва".

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что за ночь в российской столице выпало 11 миллиметров осадков – почти треть месячной нормы. Снегопад побил рекорд 140-летней давности.

В столице были запущены более 400 единиц резервного общественного транспорта, в том числе автобусы, электробусы и трамваи. В мэрии уточнили, что специалисты будут дополнительно проверять весь наземный транспорт столицы в течение дня.

