Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:34

В МОЭСК перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

город погода

09:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК) ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице, сообщает пресс-служба компании.

В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции.

Организовано дежурство персонала с аварийной готовностью один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей. В компании ведут онлайн-мониторинг погодных условий.

Из-за непогоды в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи. В транспортном комплексе призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.

В столице продолжается снегопад. Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в среду может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы снега. К утру среды выпала пятидневная норма осадков.

"Утро": ветреная погода ожидается в столице 13 февраля

город погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика