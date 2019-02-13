В МОЭСК перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК) ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столице, сообщает пресс-служба компании.

В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции.

Организовано дежурство персонала с аварийной готовностью один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей. В компании ведут онлайн-мониторинг погодных условий.

Из-за непогоды в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи. В транспортном комплексе призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.

В столице продолжается снегопад. Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в среду может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы снега. К утру среды выпала пятидневная норма осадков.