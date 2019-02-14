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12:46

Прошедший в столице снегопад стал самым сильным за зиму

общество погода

12:46

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Прошедший в столице в среду, 13 февраля, снегопад стал самым сильным за зиму. Этот день войдет в историю по количеству выпавшего снега, сообщает портал "Метеоновости".

"За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков – на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров. Большая часть осадков выпадала в виде снега. Средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 сантиметров. И это стало суточным рекордом нынешней зимы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, самый сильный февральский снегопад в столице за последние 25 лет прошел в 2013 году. Тогда за сутки выпало 20 сантиметров снега.

Ранее из-за снегопада на усиленный режим работы перешли работники МЖД. За сутки железнодорожники очистили около 800 километров путей.

О работе коммунальных служб накануне рассказал Сергей Собянин. По его словам, снегопад побил очередной рекорд и призвал жителей столицы к осторожности на дорогах.

В четверг, 14 февраля, в Москве и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит около 5 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 755 миллиметров ртутного столба.

15 февраля будет дуть сильный ветер. Погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.

В пятницу днем в столичном регионе будет облачно, пройдут небольшие осадки. Местами порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве – от нуля до плюс двух градусов.

По прогнозам синоптиков, климатическая весна придет в столичный регион 27 марта. Именно с этой даты можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

В ближайшее время в Москве ожидается оттепель

общество погода

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