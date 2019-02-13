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10:58

Снег в Москве побил рекорд 140-летней давности

общество погода

10:58

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Москве побит рекорд 140-летней давности по количеству осадков. За минувшую ночь выпало 11 миллиметров, что составляет треть месячной нормы, сообщили РИА Новости в метеобюро Москвы.

Норма месяца составляет 36 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд был установлен 1995 году, тогда выпало 9,7 миллиметра.

Ранее ведущий эксперт центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в среду днем на Москву может обрушиться 6–8 миллиметров осадков в виде мокрого снега.

Из-за непогоды в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи. В транспортном комплексе призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.

В МОЭСК введен режим повышенной готовности. В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения.

Сотрудники Московской железной дороги также работают в усиленном режиме. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов.

Мощный снегопад, обрушившийся на Москву минувшей ночью, привел к отмене или задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания". Так, в Домодедове отменили 17 рейсов и еще пять задержали. Во Внукове и Шереметьеве задержано 16 и 17 рейсов соответственно.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.

Москва находится в эпицентре балканского циклона

общество погода

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