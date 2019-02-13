Синоптики назвали дату прихода весны

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль. Об этом "Российской газете" сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, сейчас в Москве установилась аномально теплая погода – среднесуточная температура на 7,8 градуса превышает норму. Такое происходит не чаще одного раза в 15 лет.

В среду, 13 февраля, в столице ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Выпасть может треть месячной нормы снега. Побит рекорд 140-летней давности по количеству осадков: за минувшую ночь выпало 11 миллиметров, что составляет треть месячной нормы.

Из-за непогоды в столице запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи. В транспортном комплексе призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.

В ночь с 14 на 15 февраля станет самой холодной за всю неделю. Столбики термометра опустятся до отметки в 10 градусов мороза. Рабочая неделя завершится умеренным морозом и слабым снегом. На протяжении недели средняя суточная температура воздуха будет выше нормы в среднем на 5 градусов.

