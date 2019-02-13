Собянин: коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
Мэр отметил, что в Москве побит очередной двадцатилетний рекорд по количеству выпавших осадков. К тому же в столице зафиксированы резкие перепады температур.
"Будьте внимательны на дорогах и тротуарах", – обратился Собянин к москвичам.
По прогнозам синоптиков, снегопад, начавшийся в ночь на 13 февраля, ослабеет ближе к вечеру среды. Не исключено, что из-за похолодания выпавшие осадки начнут подмерзать. Тогда на дорогах образуется сильная гололедица.
Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта. В столице запустили 430 резервных автобусов, электробусов и трамваев. Горожанам посоветовали быть аккуратными на улицах и не садиться за руль.
В усиленном режиме работают и сотрудники МЖД. Они непрерывно чистят пути, чтобы поезда могли возить пассажиров.
Режим повышенной готовности введен в МОЭСК. В постоянную готовность приведены 443 бригады и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения.
Столица установила рекорд по осадкам для 13 февраля
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.