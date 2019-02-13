Собянин: коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

Мэр отметил, что в Москве побит очередной двадцатилетний рекорд по количеству выпавших осадков. К тому же в столице зафиксированы резкие перепады температур.

"Будьте внимательны на дорогах и тротуарах", – обратился Собянин к москвичам.

По прогнозам синоптиков, снегопад, начавшийся в ночь на 13 февраля, ослабеет ближе к вечеру среды. Не исключено, что из-за похолодания выпавшие осадки начнут подмерзать. Тогда на дорогах образуется сильная гололедица.

Непогода внесла коррективы в работу общественного транспорта. В столице запустили 430 резервных автобусов, электробусов и трамваев. Горожанам посоветовали быть аккуратными на улицах и не садиться за руль.

В усиленном режиме работают и сотрудники МЖД. Они непрерывно чистят пути, чтобы поезда могли возить пассажиров.

Режим повышенной готовности введен в МОЭСК. В постоянную готовность приведены 443 бригады и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения.

