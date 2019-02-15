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10:52

Неустойчивое прояснение. Синоптики рассказали о погоде в выходные

общество погода

10:52

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидается в столице в предстоящие выходные. При этом в городе в дневные часы сохранится теплая погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Оттепель будет сопровождаться сильным ветром до 15 м/с – это главная особенность предстоящей погоды", – сказал метеоролог.

По прогнозам синоптиков, в субботу в столичном регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, а днем – 0...+2. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость – 7-12 метров в секунду. В воскресенье существенного изменения в характере погоды не произойдет. В ночь и днем воскресенья в столице местами пройдет мокрый снег.

Специалисты также отметили, что устойчивое понижение температуры до обычных для середины февраля отрицательных значений произойдет в Москве только в начале следующей недели. В ночь на понедельник температура в городе понизится до -3...-5 градусов.

Ранее сообщалось, что на следующей рабочей неделе в столице значительно похолодает. В ночь на вторник, 19 февраля, температура опустится до 12 градусов мороза.

Синоптики отмечают, что частая смена погоды в Москве сейчас зависит от перемещения воздушных масс в системе циклонов и антициклонов с северо-запада и севера.

Сейчас в Москве установилась аномально теплая погода – среднесуточная температура на 7,8 градуса превышает норму. Такое происходит не чаще одного раза в 15 лет.

Прошедший в столице в среду, 13 февраля, снегопад стал самым сильным за зиму. Этот день войдет в историю по количеству выпавшего снега. На ВДНХ суточная сумма осадков составила 14 миллиметров. Большая часть осадков выпадала в виде снега.

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 15 февраля

общество погода

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