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13:10

В Москву придет крепкий мороз

общество погода

13:10

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В начале следующей рабочей недели в столице значительно похолодает. В ночь на вторник, 19 февраля, температура опустится до 12 градусов мороза, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Синоптики отмечают, что частая смена погоды в Москве сейчас зависит от перемещения воздушных масс в системе циклонов и антициклонов с северо-запада и севера.

В ближайшее время в Москве ожидается оттепель. В пятницу, 15 февраля, станет больше облаков. Ночью местами пройдет небольшой снег, юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Днем потеплеет до 0…+2 градуса. Сильный ветер сохранится в выходные. 16 февраля прогнозируются порывы до 15 метров в секунду при температуре днем +1…+3 градуса в дневное время суток.

В воскресенье, 17 февраля, местами небольшие осадки и 0…+2 градуса. Умеренный северо-западный ветер местами будет усиливаться до 13-18 метров в секунду. В понедельник, 18 февраля, пройдет небольшой снег, в течение суток – -5…0 градуса.

В ближайшее время в Москве ожидается оттепель

Сейчас в Москве установилась аномально теплая погода – среднесуточная температура на 7,8 градуса превышает норму. Такое происходит не чаще одного раза в 15 лет.

Прошедший в столице в среду, 13 февраля, снегопад стал самым сильным за зиму. Этот день войдет в историю по количеству выпавшего снега. На ВДНХ суточная сумма осадков составила 14 миллиметров. Большая часть осадков выпадала в виде снега.

По прогнозам синоптиков, климатическая весна придет в столичный регион 27 марта. Именно с этой даты можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

общество погода

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