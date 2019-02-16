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14:39

В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности

общество погода

14:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 16 февраля, температура воздуха в столице побила рекорд 70-летней давности, сообщает портал "Метеовести".

Как уточняется, в полдень столбики термометров на опорной метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,4 градуса.

"Таким образом, 16 февраля 2019 года пока становится самым теплым днем текущей зимы. При этом так тепло в этот день не было за всю 70-летнюю историю метеонаблюдений на этой метеостанции", – говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, абсолютный рекорд для 16 февраля был установлен 1915 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,9 градуса.

15 февраля в столице было отмечено рекордное температурное значение с начала зимы. По данным метеостанции ВДНХ, приборы показали 2,9 градуса выше нуля.

Ранее сообщалось, что на воскресенье, 17 февраля, продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

По прогнозам синоптиков, в дневные часы в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки. В Москве температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, в области – от нуля до плюс 5.

Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

общество погода

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