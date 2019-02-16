Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили на воскресенье, 17 февраля, из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в дневные часы в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки. В Москве температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, в области — от нуля до плюс 5.
Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что 15 февраля в столице было отмечено рекордное температурное значение с начала зимы. По данным метеостанции ВДНХ, приборы показали 2,9 градуса выше нуля.
При этом метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое придет в начале следующей рабочей недели. Ниже всего столбики термометров опустятся 19 февраля, после чего температура вновь начнет повышаться.
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