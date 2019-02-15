В Москве установлен температурный рекорд с начала зимы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рекордное температурное значение с начала зимы отмечено в столице 15 февраля. По данным метеостанции ВДНХ, приборы показали 2,9 градуса выше нуля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

Синоптик пояснила, что прежде максимальная температура фиксировалась 18 января, а также 4 и 5 февраля. В эти дни в городе было плюс 2,8 градуса.

"Сегодня вечером на метеостанции ВДНХ зафиксировано плюс 2,9 градуса. То есть это температурный рекорд и за эту зиму, и с начала года", – сказала Макарова.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое придет в начале следующей рабочей недели. Ниже всего столбики термометров опустятся 19 февраля, после чего температура вновь начнет повышаться.

В ночь на 13 февраля в столице начался снегопад, который продолжался до конца среды и стал самым сильным за зиму. Работавшие в круглосуточном режиме коммунальщики вывезли с улиц более 450 тысяч кубометров снега.

По прогнозам, в предстоящие выходные в Москву придет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

