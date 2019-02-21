А ждали весну. Москву накрыла метель

В столице началась сильная метель. Синоптики предупредили, что погода в Москве и области потенциально опасна из-за ветра и снегопада.
В связи с ухудшением метеоусловий в Центре организации дорожного движения посоветовали автомобилистам не парковаться у деревьев и шатких конструкций, а на дороге увеличить дистанцию с едущими впереди транспортными средствами. Как подчеркнули в ЦОДД, водителям нужно быть максимально осторожными, так как видимость серьезно ухудшится из-за снегопада.
В АМПП также рекомендовали быть предельно внимательными при парковке, так как порывистый ветер может повалить деревья и рекламные щиты.
По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в аэропортах столицы задержано и отменено свыше 50 рейсов. В частности, во Внукове отменили один и задержали 20 рейсов, в Домодедове пришлось задержать десять и отменить 12 рейсов. Еще девять самолетов задержано в Шереметьеве.
Также не исключается, что непогода создаст помехи движению транспорта и в пятницу, 22 февраля. В этот день ожидаются снег и гололедица. Кроме того, на смену оттепели придет похолодание. В ночь на пятницу, по прогнозам, столбики термометра опустятся до минус 12 градусов. Ситуацию усугубит северный ветер. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что снегопад продолжится до завтрашнего дня и принесет до 7 сантиметров снега. Для уборки города на улицах работает 8 500 единиц специализированной техники. Также в усиленном режиме проходит очистка кровель от снега с целью недопущения образования наледи.
Ранее специалисты предупредили, что к концу рабочей недели Москву ждет арктическое вторжение. Температура опустится на пять–шесть градусов ниже климатической нормы.
Из оттепели в мороз и обратно: сколько продлятся температурные качели в городе
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