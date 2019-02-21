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16:05

ЦОДД посоветовал водителям избегать парковки у деревьев

транспорт общество погода

16:05

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам увеличить дистанцию перед впереди идущими транспортными средствами и не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

"Снова скользко, мокро, ветрено, снежно и не очень безопасно. Сегодня тише едешь – целей будешь. Особенно если держать дистанцию", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Кроме того, ситуацию на дорогах в круглосуточном режиме контролирует дежурная смена ЦОДД.

В случае серьезных затруднений на место для помощи автомобилистам направляется один из 17 экипажей патруля.

Ранее автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды.

По данным ЦОДД, ухудшение погоды может создать помехи и в ближайшую пятницу. Горожан ждут мокрый снег с дождем и гололед.

Синоптики прогнозируют, что 21 февраля температура составит от минус двух до нуля градусов. А в ночь на 22 число придет похолодание. Столбики термометра опустятся до 12 градусов мороза.

Дорожную обстановку после снегопада сняли с коптера

транспорт общество погода

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