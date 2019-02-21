Снег и ветер. Москвичей предупредили об опасной погоде в четверг

Снежная погода, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в столичном регионе в четверг, 21 февраля, сообщает Гидрометцентр РФ.
По словам синоптиков, днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов. Ожидаются снегопад и метели.
Из-за сильного ветра и гололедицы в Москве объявлен желтый уровень опасности погоды.
В ночь на пятницу в город придет похолодание, температура опустится до 12 градусов мороза.
Днем будет дуть западный ветер, 6–11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 735 миллиметров ртутного столба.
В пятницу, 22 февраля, осадки ослабеют, но поднимется сильный северный ветер с метелью. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.
23 февраля ночью осадков не ожидается, но будет ветрено. В Москве похолодает до минус 14 градусов, в Подмосковье – до минус 17. Днем в столице пройдет небольшой снег и потеплеет. Столбики термометров поднимутся до 5–7 градусов мороза, по области – до 4–9.
В связи с непогодой водителей призвали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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