Снег и ветер. Москвичей предупредили об опасной погоде в четверг

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Снежная погода, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в столичном регионе в четверг, 21 февраля, сообщает Гидрометцентр РФ.

По словам синоптиков, днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов. Ожидаются снегопад и метели.

Из-за сильного ветра и гололедицы в Москве объявлен желтый уровень опасности погоды.

В ночь на пятницу в город придет похолодание, температура опустится до 12 градусов мороза.

Днем будет дуть западный ветер, 6–11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 735 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, 22 февраля, осадки ослабеют, но поднимется сильный северный ветер с метелью. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.

23 февраля ночью осадков не ожидается, но будет ветрено. В Москве похолодает до минус 14 градусов, в Подмосковье – до минус 17. Днем в столице пройдет небольшой снег и потеплеет. Столбики термометров поднимутся до 5–7 градусов мороза, по области – до 4–9.

В связи с непогодой водителей призвали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.