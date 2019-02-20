Водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию в четверг, 21 февраля, из-за ухудшения погодных условий, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, в ночь на четверг в Подмосковье ожидается ухудшение погоды. Местами по области пройдет дождь и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, днем ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Во второй половине дня возможна метель, гололедица.

Ранее в столичном МЧС предупредили, что в столице 21 февраля ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица.

В связи с непогодой автомобилистов призвали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.