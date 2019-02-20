Москвичей предупредили о непогоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дождь, сильный ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 21 февраля в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с. Ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине дня местами сильный снег, на дорогах сильная гололедица", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с непогодой водителям во время движения рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Москве на 21 февраля. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются сильный снег, метель и похолодание. Ближайшей ночью в Москве пройдет снег, местами мокрый. Ветер усилится до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит -2...0 градусов, по области – до -5.

В четверг днем снегопад станет интенсивнее, местами начнется метель при ветре до 18 метров в секунду. Столбики термометров начнут опускаться. В пятницу, 22 февраля, осадки ослабеют, но поднимется сильный северный ветер с метелью. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.