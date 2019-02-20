Столицу ждет опасная погода в четверг

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 21 февраля из-за сильного ветра и метели.
"Сильный ветер, снег, обледенение, местами метель. Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются сильный снег, метель и похолодание. Ближайшей ночью в Москве пройдет снег, мокрый снег. Ветер усилится до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит -2...0 градусов, по области – до -5.
Завтра днем снегопад станет интенсивнее, местами начнется метель при ветре до 18 метров в секунду. Столбики термометров начнут опускаться. В пятницу, 22 февраля, осадки ослабеют, но поднимется сильный северный ветер с метелью. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в Подмосковье в четверг, 21 февраля, произойдет резкое ухудшение погоды. В регионе ожидаются снег, метель, гололедица и порывы ветра до 18 метров в секунду.
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