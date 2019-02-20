Подмосковье ждет метель и порывы ветра до 18 м/с в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подмосковье в четверг, 21 февраля, произойдет резкое ухудшение погоды. В регионе ожидаются снег, метель, гололедица и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

В ведомстве рекомендовали местным жителям воздержаться от поездок на личном транспорте, не парковать автомобили у деревьев и обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, не исключено, что непогода приведет к нарушению энергоснабжения, поэтому жителям следует подготовиться к отключению электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в разных районах Москвы из-за сильного ветра упали семь деревьев. Так, на улице Русаковского были повреждены два автомобиля. При этом люди в результате сильного ветра не пострадали.

