Семь деревьев упали в Москве из-за ветра

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Из-за сильного ветра в разных районах Москвы упали семь деревьев, сообщает РИА Новости.

Дерево, упавшее на улице Русаковского, повредило два автомобиля. Люди в результате сильного ветра не пострадали.

18 февраля в столице установилась ясная и солнечная погода, однако дискомфорт создает ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Воздух прогреется максимум до 3–5 градусов мороза.

Ранее жителей столичного региона предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков, в конце февраля оттепель сменится 15-градусными морозами.