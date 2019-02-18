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09:14

Семь деревьев упали в Москве из-за ветра

общество погода происшествия

09:14

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Из-за сильного ветра в разных районах Москвы упали семь деревьев, сообщает РИА Новости.

Дерево, упавшее на улице Русаковского, повредило два автомобиля. Люди в результате сильного ветра не пострадали.

18 февраля в столице установилась ясная и солнечная погода, однако дискомфорт создает ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Воздух прогреется максимум до 3–5 градусов мороза.

Ранее жителей столичного региона предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков, в конце февраля оттепель сменится 15-градусными морозами.

"Утро": порывистый ветер ожидается в столичном регионе 18 февраля

общество погода происшествия

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