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07:19

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце февраля

общество погода

07:19

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столичного региона предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков, в конце февраля оттепель сменится 15-градусными морозами, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что в феврале погода очень изменчива. Он также рассказал, что в течение этой недели погода будет относительно теплой.

К примеру, 18 февраля ожидается 3–5 градусов мороза, будет ясно и солнечно. Правда, дискомфорт создаст ветер с порывами до 15–17 метров в секунду.

Ясная погода и сильный ветер сохранятся и 19 февраля, температура воздуха поднимется до нуля градусов. 20 февраля ожидается оттепель, воздух прогреется до 2–4 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что погоду на европейской территории России в начале недели будет определять так называемый ныряющий циклон. Эпицентр циклона окажется на востоке страны – на территории Коми и Урала. Следствием этого станет холодный воздух из Арктики и ветер с порывами 15–20 метров в секунду.

Воскресенье, 17 февраля, стало самым теплым днем с начала зимы в столице. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала показатель в плюс 5 градусов. Также метеорологи предупредили о резких перепадах атмосферного давления до середины недели.

общество погода

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