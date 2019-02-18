Синоптики рассказали о приходе ныряющего циклона

Погоду на европейской территории России в начале недели будет определять так называемый ныряющий циклон.
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, эпицентр циклона окажется на востоке страны – на территории Коми и Урала. Следствием этого станет холодный воздух из Арктики и ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Также ожидаются кратковременные осадки в виде снега. В Москве в понедельник похолодает до минус 3–8 градусов, но буквально на один день. Ночью 19 февраля будет минус 10–15 градусов, днем 0 – минус 5. Ветер стихнет. Ночью 20 февраля – минус 3–8 градусов, а днем минус 3 – плюс 2 градуса.
Также будет тепло 21 февраля – до плюс 2 градусов, а 22 февраля опять похолодание – минус 2-7 и небольшой снег. 23 и 24 февраля также пройдут небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит минус 2–7, а днем будет до плюс 2 градусов.
Воскресенье, 17 февраля, стало самым теплым днем с начала зимы в столице. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала показатель в плюс 5 градусов. Также метеорологи предупредили о резких перепадах атмосферного давления до середины недели.
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