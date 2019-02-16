Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Резкие перепады атмосферного давления прогнозируются в Москве до середины следующей недели. Такие скачки могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщили в центре погоды "Фобос".

"В воскресенье показания барометров упадут до 736 миллиметров ртутного столба, а в первый день новой недели вырастут на 16 единиц, и уже станут превышать норму, составив 752 миллиметра ртутного столба. В среду вновь "барическая яма" – 738 миллиметров ртутного столба", – сообщили синоптики. Специалисты также отметили, что к четвергу, 21 февраля, давление снова начнет активно расти.

Не исключены магнитные бури – им будут способствовать возмущенная магнитосфера Земли – 19-21 февраля потоки солнечного ветра взбудоражат околоземное космическое пространство.

Суббота стала самым теплым днем с начала зимы

Ранее сообщалось, что суббота, 16 февраля, стала в столице самым теплым днем с начала зимы. Температура воздуха в столице побила рекорд. Так тепло в этот день не было за всю 70-летнюю историю метеонаблюдений на метеостанции ВДНХ. Абсолютный рекорд для 16 февраля был установлен 1915 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,9 градуса.

При этом метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое придет в начале следующей рабочей недели. Самым холодным будет вторник: ночью ожидается от минус 10 до минус 15. В ночь на 20 февраля будет до минус восьми градусов, а днем 21-го числа – от одного до шести градусов выше нуля.