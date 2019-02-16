Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 февраля, 21:21

Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве

общество погода

16 февраля, 21:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Резкие перепады атмосферного давления прогнозируются в Москве до середины следующей недели. Такие скачки могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщили в центре погоды "Фобос".

"В воскресенье показания барометров упадут до 736 миллиметров ртутного столба, а в первый день новой недели вырастут на 16 единиц, и уже станут превышать норму, составив 752 миллиметра ртутного столба. В среду вновь "барическая яма" – 738 миллиметров ртутного столба", – сообщили синоптики. Специалисты также отметили, что к четвергу, 21 февраля, давление снова начнет активно расти.

Не исключены магнитные бури – им будут способствовать возмущенная магнитосфера Земли – 19-21 февраля потоки солнечного ветра взбудоражат околоземное космическое пространство.

Суббота стала самым теплым днем с начала зимы

Ранее сообщалось, что суббота, 16 февраля, стала в столице самым теплым днем с начала зимы. Температура воздуха в столице побила рекорд. Так тепло в этот день не было за всю 70-летнюю историю метеонаблюдений на метеостанции ВДНХ. Абсолютный рекорд для 16 февраля был установлен 1915 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,9 градуса.

При этом метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое придет в начале следующей рабочей недели. Самым холодным будет вторник: ночью ожидается от минус 10 до минус 15. В ночь на 20 февраля будет до минус восьми градусов, а днем 21-го числа – от одного до шести градусов выше нуля.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика