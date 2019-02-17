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15:50

Воскресенье в столице стало самым теплым днем с начала зимы

общество погода

15:50

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Воскресенье, 17 февраля, стало самым теплым днем с начала зимы в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

К 13:00 столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала показатель в +5 градусов. Прежний максимум был зафиксирован в субботу, 16 февраля. Тогда температура воздуха в Москве достигла отметки в 3,4 градуса тепла.

Синоптики отмечают, что такие температурные показатели больше характерны для конца февраля-начала марта.

Впрочем, уже в понедельник в городе похолодает до минус 5 градусов. Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на предстоящей неделе погода в Москве будет очень изменчивой. Жителей столицы ждет два похолодания: одно – в ночь на понедельник, а второе – ко Дню защитника Отечества.

Аномальное тепло: температура в феврале на 7 градусов выше нормы

К вечеру воскресенья температура примет отрицательные значения, в городе поднимется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В результате снег образует ледяную корку на дорогах и тротуарах.

общество погода

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