Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:47

Резкое похолодание ждет москвичей

общество погода

13:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На предстоящей неделе погода в Москве будет очень изменчивой. Жителей столицы ждет два похолодания: одно – в ночь на понедельник, а второе – ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник из-за гребня высокого давления к западу от центра европейской территории России на Москву будут перемещаться арктические воздушные массы, поэтому от весенней погоды ничего не останется", – сказал он, передает "Интерфакс".

По его словам, к вечеру воскресенья температура примет отрицательные значения, в городе поднимется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В результате снег образует ледяную корку на дорогах и тротуарах.

Уже в ночь на вторник в городе похолодает до -15 градусов. Правда, в середине недели в столице в дневные часы вновь потеплеет до +2...+4. Однако ненадолго. В День защитника Отечества днем ожидается похолодание до -8.

Температура в феврале в столице на 7 градусов выше нормы

Ранее сообщалось, что порывистый ветер сохранится в Москве до утра понедельника.

По прогнозам синоптиков, 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра 13-18 метров в секунду, ночью усиление до 22 метров в секунду. Вечером 17 февраля ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сильная гололедица. Москвичей призвали быть осторожнее на улицах города из-за ветра и скользких дорог.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика