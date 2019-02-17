Резкое похолодание ждет москвичей

На предстоящей неделе погода в Москве будет очень изменчивой. Жителей столицы ждет два похолодания: одно – в ночь на понедельник, а второе – ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В понедельник из-за гребня высокого давления к западу от центра европейской территории России на Москву будут перемещаться арктические воздушные массы, поэтому от весенней погоды ничего не останется", – сказал он, передает "Интерфакс".
По его словам, к вечеру воскресенья температура примет отрицательные значения, в городе поднимется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В результате снег образует ледяную корку на дорогах и тротуарах.
Уже в ночь на вторник в городе похолодает до -15 градусов. Правда, в середине недели в столице в дневные часы вновь потеплеет до +2...+4. Однако ненадолго. В День защитника Отечества днем ожидается похолодание до -8.
Температура в феврале в столице на 7 градусов выше нормы
По прогнозам синоптиков, 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра 13-18 метров в секунду, ночью усиление до 22 метров в секунду. Вечером 17 февраля ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сильная гололедица. Москвичей призвали быть осторожнее на улицах города из-за ветра и скользких дорог.
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