Сильный ветер сохранится в Москве до утра понедельника

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Порывистый ветер сохранится в Москве до утра понедельника. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков, 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра 13-18 метров в секунду, ночью усиление до 22 метров в секунду. Вечером 17 февраля ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сильная гололедица", – говорится в сообщении.

Ранее Транспортный комплекс столицы призвал москвичей быть осторожнее на улицах города из-за ветра и скользких дорог.

По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 17 февраля, в столице ожидаются облачная погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Суббота в Москве стала самым теплым днем зимы за 70 лет

Между тем, суббота, 16 февраля, в Москве стала самым теплым днем зимы за 70 лет. Метеостанция ВДНХ зафиксировала 3,4 градуса тепла.

При этом метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое придет в начале следующей рабочей недели. Самым холодным будет вторник: ночью ожидается от минус 10 до минус 15. В ночь на 20 февраля будет до минус восьми градусов, а днем 21-го числа – от одного до шести градусов выше нуля.