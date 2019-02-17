Москвичей призвали быть осторожнее из-за ветра и скользких дорог

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали быть осторожнее на улицах города из-за ветра и скользких дорог. Соответствующее предупреждение опубликовал Транспортный комплекс столицы на своей странице в Twitter.

"В городе плюс 1 градус тепла, днем температура практически не изменится. При этом на улице все еще ветрено и скользко. Пожалуйста, будьте осторожны!", – говорится в сообщении.

Доброе утро! Сейчас в городе 1 С, днем температура практически не изменится. При этом на улице все еще ветрено и скользко, пожалуйста, будьте осторожны! Хорошего дня! #погода #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 17 февраля 2019 г.



Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 февраля, в столице ожидаются облачная погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов. При этом плотный западный ветер сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.