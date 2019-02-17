Теплая погода и ветер сохранятся в Москве в воскресенье

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Облачная погода, небольшой снег и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье.

Как передает портал "Метеоновости", погоду 17 февраля будет определять североатлантический циклон с серией атмосферных фронтов.

При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – до минус 3 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

При этом плотный западный ветер сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

МЧС ранее предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре до 11:00 воскресенья. Также сообщалось, что резкие перепады давления прогнозируются до середины следующей недели.

Температура воздуха в столице в субботу, 16 февраля, побила рекорд 70-летней давности. В полдень столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,4 градуса.