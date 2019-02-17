МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и сильном ветре в ближайшие часы и до 11:00 воскресенья, 17 февраля.

Ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также гололедица, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу.

Ведомство рекомендовало автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию. Также там указали, что парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В то же время пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Температура воздуха в столице в суббота, 16 февраля, побила рекорд 70-летней давности. В полдень столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,4 градуса.