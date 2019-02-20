На Москву надвигается затяжная метель

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильный снег, метель и похолодание ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России.

Сегодня погода в столичном регионе будет преимущественно облачной. Снег, мокрый снег пройдут во второй половине дня, в основном на западе и севере Подмосковья. Небольшие осадки прогнозируют в столице с 15:00 до 18:00.

Ближайшей ночью в Москве пройдет снег, местами – мокрый. Ветер усилится до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит -2...0 градусов, по области – до -5.

Завтра днем снегопад станет интенсивнее, местами начнется метель при ветре до 18 метров в секунду. Столбики термометров начнут опускаться.

В пятницу, 22 февраля, осадки ослабеют, но поднимется сильный северный ветер с метелью. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.

В регионе похолодает: ночью в Москве ожидается до -12 градусов, по области – до -15, днем – до -10 и -12 соответственно. Это немного ниже климатической нормы.

23 февраля ночью осадков не ожидается, но пока еще будет ветрено. Температура в Москве – от - 12 до -14, в Подмосковье – от -12 до -17. Днем пройдет небольшой снег. В столице потеплеет, столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов мороза, по области – до 4-9.

Жителей Подмосковья в ГУ МЧС по области предупредили о резком ухудшении погоды в четверг. В регионе прогнозируют снег, метель, гололедицу и порывы ветра до 18 метров в секунду. В ведомстве посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте, не парковать автомобили у деревьев и обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.