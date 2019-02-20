На Москву надвигается затяжная метель

Сильный снег, метель и похолодание ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России.
Сегодня погода в столичном регионе будет преимущественно облачной. Снег, мокрый снег пройдут во второй половине дня, в основном на западе и севере Подмосковья. Небольшие осадки прогнозируют в столице с 15:00 до 18:00.
Ближайшей ночью в Москве пройдет снег, местами – мокрый. Ветер усилится до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит -2...0 градусов, по области – до -5.
Завтра днем снегопад станет интенсивнее, местами начнется метель при ветре до 18 метров в секунду. Столбики термометров начнут опускаться.
В пятницу, 22 февраля, осадки ослабеют, но поднимется сильный северный ветер с метелью. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.
В регионе похолодает: ночью в Москве ожидается до -12 градусов, по области – до -15, днем – до -10 и -12 соответственно. Это немного ниже климатической нормы.
23 февраля ночью осадков не ожидается, но пока еще будет ветрено. Температура в Москве – от - 12 до -14, в Подмосковье – от -12 до -17. Днем пройдет небольшой снег. В столице потеплеет, столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов мороза, по области – до 4-9.
Жителей Подмосковья в ГУ МЧС по области предупредили о резком ухудшении погоды в четверг. В регионе прогнозируют снег, метель, гололедицу и порывы ветра до 18 метров в секунду. В ведомстве посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте, не парковать автомобили у деревьев и обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.