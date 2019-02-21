Водителей просят пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичным автомобилистам стоит не садиться за руль и воспользоваться городским транспортом из-за снегопада, сообщает информационный центр городского транспортного комплекса.

По словам специалистов, существенные осложнения наблюдаются на всех трассах, в особенности на подъездах к Москве.

"Настоятельно рекомендуем использовать сегодня городской транспорт вместо личной машины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что проблемы с движением сохранятся на протяжении всего дня.

Ранее в городе из-за сильного ветра был объявлен желтый уровень погодной опасности. А утром 21 февраля в Москве началась метель.

По данным ЦОДД, ухудшение погоды создаст помехи и в ближайшую пятницу. Горожан ждут мокрый снег с дождем и гололед.

Как отмечают синоптики, 21 февраля температура составит от минус двух до нуля градусов. А в ночь на 22 число придет похолодание. Столбики термометра опустятся до 12 градусов мороза.

