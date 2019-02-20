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20:31 (обновлено 20.02.2019 21:56)

Зима не сдается. Москвичей призвали пользоваться метро из-за метели

общество погода

20:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал автомобилистам пользоваться метрополитеном 21 и 22 февраля в связи с ухудшением погоды. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ЦОДД в Twitter.

"Сегодня и на ближайшие два дня погода испортится: поднимется ветер 13-18 м/с, пойдет мокрый снег с дождем, начнется метель, а на дорогах – гололед. Будьте осторожны и пользуйтесь метро. Там тепло, сухо, и ветра тоже нет", – говорится в сообщении.


ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) также рекомендовало водителям не парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями из-за прогнозируемого сильного ветра.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что 21 февраля в столичном регионе ожидаются дождь, сильный ветер, мокрый снег и гололедица. По прогнозам синоптиков, в четверг в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду.

Также в связи с непогодой Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Москве на 21 февраля. Метеорологи сообщили, что ближайшей ночью в Москве пройдет снег, местами мокрый. Ветер усилится, а температура воздуха составит -2...0 градусов, по области – до -5.

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По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.

Погода в последний зимний месяц и первый весенний окажется очень изменчивой. Прогнозируются периоды с 15-20-градусными морозами и оттепели. При этом снег растает не раньше первой декады апреля, так как сугробы за два месяца вырастут. Кроме того, эксперт указал, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса.

общество погода

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