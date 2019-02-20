Зима не сдается. Москвичей призвали пользоваться метро из-за метели

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал автомобилистам пользоваться метрополитеном 21 и 22 февраля в связи с ухудшением погоды. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ЦОДД в Twitter.
"Сегодня и на ближайшие два дня погода испортится: поднимется ветер 13-18 м/с, пойдет мокрый снег с дождем, начнется метель, а на дорогах – гололед. Будьте осторожны и пользуйтесь метро. Там тепло, сухо, и ветра тоже нет", – говорится в сообщении.
Сегодня и на ближайшие два дня погода испортится: поднимется ветер 13-18 м/с, пойдёт мокрый снег с дождём, начнётся метель, а на дорогах - гололёд. Будьте осторожны и пользуйтесь метро. Там тепло, сухо, и ветра тоже нет. pic.twitter.com/1WJQzL3cvo
ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) также рекомендовало водителям не парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями из-за прогнозируемого сильного ветра.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что 21 февраля в столичном регионе ожидаются дождь, сильный ветер, мокрый снег и гололедица. По прогнозам синоптиков, в четверг в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду.
Также в связи с непогодой Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Москве на 21 февраля. Метеорологи сообщили, что ближайшей ночью в Москве пройдет снег, местами мокрый. Ветер усилится, а температура воздуха составит -2...0 градусов, по области – до -5.
"Климат-контроль": что происходит с погодой на планете
По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.
Погода в последний зимний месяц и первый весенний окажется очень изменчивой. Прогнозируются периоды с 15-20-градусными морозами и оттепели. При этом снег растает не раньше первой декады апреля, так как сугробы за два месяца вырастут. Кроме того, эксперт указал, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.