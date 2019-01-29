Москвичам пообещали 20-градусные морозы в марте

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.

"К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну", – сказал специалист "Российской газете".

Погода в последний зимний месяц и первый весенний окажется очень изменчивой. Прогнозируются периоды с 15-20-градусными морозами и оттепели. При этом снег растает не раньше первой декады апреля, так как сугробы за два месяца вырастут.

Кроме того, эксперт указал, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса.

"Это невероятное потепление. Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла", – подчеркнул Вильфанд.

Синоптики ранее отметили, что с 1 января 2019 года в столице выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра. Как считают метеорологи, период сильных снегопадов в столичном регионе завершен.