Потепление и снег придут в столицу во вторник

Во вторник, 29 января, в столичный регион придет потепление. Будет облачно, пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр России.
В ночные часы температура в мегаполисе составит -5... -7 градусов, по области – до -10. Днем в городе столбики термометров поднимутся до -1... -3 градусов, в регионе – от 0 до -5.
Ветер будет дуть южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в феврале в европейской части России ожидаются оттепели и понижение температуры. По его словам, последний месяц сезона будет неоднородным, но вполне зимним.
Синоптики отметили, что с 1 января 2019 года и по настоящее время в столице выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра.
Аномальная оттепель идет на смену рекордному снегопаду
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