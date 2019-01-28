Потепление и снег придут в столицу во вторник

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Во вторник, 29 января, в столичный регион придет потепление. Будет облачно, пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура в мегаполисе составит -5... -7 градусов, по области – до -10. Днем в городе столбики термометров поднимутся до -1... -3 градусов, в регионе – от 0 до -5.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в феврале в европейской части России ожидаются оттепели и понижение температуры. По его словам, последний месяц сезона будет неоднородным, но вполне зимним.

Синоптики отметили, что с 1 января 2019 года и по настоящее время в столице выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра.