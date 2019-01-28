Синоптики заявили о нестабильном феврале

Фото: depositphotos/xload

Оттепели и понижение температуры ожидаются в феврале в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, последний месяц сезона будет неоднородным, но вполне зимним. Начнется февраль с очень теплой погоды в европейской части России, в азиатской части страны будет холодно. В течение месяца будет заметное колебание температуры – понижение и оттепели.

"Несмотря на то, что начало февраля в европейской части России будет теплым, мы не прогнозируем, что он будет таким же теплым в дальнейшем", – цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что потепление придет в столицу к концу недели. Повышение температуры будет сопровождаться небольшими снегопадами. В течение ближайших дней из Атлантики в Москву будет поступать теплый и влажный воздух из Атлантики. Среднесуточная температура, которая за прошедшие сутки была близка к климатической норме, будет постепенно повышаться.

В понедельник воздух прогреется до 4–6 градусов ниже нуля, во вторник днем будет -2... -4 градуса. Не исключается, что к концу недели температура повысится до положительных значений – от 0 до +1 градуса. При этом ожидаются небольшие снегопады локального характера. Заметного увеличения высоты снежного покрова не будет. Резких изменений атмосферного давления также не ожидается.

Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в минувшие выходные. А с начала месяца количество осадков превысило январскую норму на 50%. В субботу, 26 января, в столице выпало десять миллиметров осадков, днем 27 января − еще пять миллиметров, а также два миллиметра ночью.

По словам синоптиков, с 1 января 2019 года и по настоящее время выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков, тогда как январская норма равна 42 миллиметрам. Это означает, что в Москве уже выпало примерно 150% месячной нормы осадков.