В Москву идет плюсовая температура

Потепление придет в столицу к концу недели, сообщает центр погоды "Фобос". Повышение температуры будет сопровождаться небольшими снегопадами.
В течение ближайших дней из Атлантики в Москву будет поступать теплый и влажный воздух из Атлантики. Среднесуточная температура, которая за прошедшие сутки была близка к климатической норме, будет постепенно повышаться.
В понедельник воздух прогреется до 4–6 градусов ниже нуля, во вторник днем будет -2... -4 градуса. Не исключается, что к концу недели температура повысится до положительных значений – от 0 до +1 градуса.
При этом ожидаются небольшие снегопады локального характера. Заметного увеличения высоты снежного покрова не будет. Резких изменений атмосферного давления также не ожидается.
Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в минувшие выходные. А с начала месяца количество осадков превысило январскую норму на 50%. В субботу, 26 января, в столице выпало десять миллиметров осадков, днем 27 января − еще пять миллиметров, а также два миллиметра ночью.
По словам синоптиков, с 1 января 2019 года и по настоящее время выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков, тогда как январская норма равна 42 миллиметрам. Это означает, что в Москве уже выпало примерно 150% месячной нормы осадков.
Как считают метеорологи, период сильных снегопадов в столичном регионе завершен. Ожидается, что в понедельник, 28 января, местами пройдет лишь небольшой снег.
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