Количество осадков в Москве превысило норму на 50%

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в минувшие выходные. А с начала месяца количество осадков превысило январскую норму на 50%. Об этом Агентству "Москва" сообщили в центре погоды "Фобос".

Как уточнили специалисты, в субботу, 26 января, в столице выпало десять миллиметров осадков, днем 27 января − еще пять миллиметров, а также два миллиметра ночью. "То есть в сумме за прошедшие выходные в столице выпало 17 миллиметров осадков", − отметил сотрудник центра "Фобос".

По словам синоптиков, с 1 января 2019 года и по настоящее время выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков, тогда как январская норма равна 42 миллиметрам. Это означает, что "в Москве уже выпало примерно 150% месячной нормы осадков", подытожил собеседник агентства.

Как считают метеорологи, период сильных снегопадов в столичном регионе завершен. Ожидается, что в понедельник, 28 января, местами пройдет лишь небольшой снег.

Ранее сообщалось, что впервые с начала календарной зимы высота сугробов в Москве преодолела отметку в 40 сантиметров. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на очистку улиц от снега потребуется еще около недели, хотя коммунальные службы работают в усиленном режиме. В связи с этим столичных автомобилистов попросили по возможности не садиться за руль, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

На этой неделе синоптики прогнозируют потепление. Со вторника по четверг воздух в столице прогреется до нуля и даже плюс 1−2 градусов. А в ночное время температура не опустится ниже минус 2−4 градусов.