Водителей попросили не садиться за руль из-за уборки снега

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Столичным автомобилистам по возможности стоит не садиться за руль, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Вместо личных авто горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы, метро, МЦК и электрички готовы к работе в сложных погодных условиях.

Тем временем все коммунальные службы переведены в круглосуточный режим. Снег с улиц они будут убирать в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что в первый рабочий день жителей столицы ждут снег, гололедица и пять градусов мороза. Порывы северного ветра составят до 10 метров в секунду.

Накануне из-за непогоды в московских аэропортах было отменено и задержано более 60 рейсов. Всего за время снегопада на выходных в городе выпало 45% месячной нормы осадков.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, усиленная очистка дворов и дорог от снега продолжится около недели.

