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06:27

Снег, гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник

общество погода

06:27

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Фото: Долматова Елена

Метель сменится небольшим снегом в Москве в понедельник, жителей и гостей столицы ожидает гололедица и до минус 5 градусов, информирует сайт Гидрометцентра.

Днем будет облачно, столбики термометров покажут минус 3-5 градусов. В ночь на вторник температура опустится до 5-7 градусов мороза. Днем будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов мороза, в ночь на вторник может опуститься до минус 10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве за выходные выпало уже около половины месячной нормы осадков. Высота сугробов в столице превысила 40 сантиметров впервые с начала календарной зимы.

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме. Они вывезли уже около 800 тысяч кубометров снега. На очистку улиц от снежных масс потребуется еще около недели.

В связи со снегопадом горожанам посоветовали отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

общество погода

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