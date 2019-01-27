Усиленная очистка Москвы от снега займет еще неделю

Около недели столичные коммунальщики будут усиленно очищать улицы города от снега. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает "Интерфакс".
Он подчеркнул, что месячная норма составляет 37 сантиметров снега, однако с начала января уже выпало 58 сантиметров. Минувшие сутки, по словам Бирюкова, оказались сверханомальными. А впереди горожан ждут еще 10 сантиметров снега.
В течение двух дней температура воздуха в столичном регионе пойдет на повышение. Это продлит выпадение осадков. "Надо будет работать в таких условиях еще примерно в течение недели", – отметил замглавы города.
В последние сутки в работе по очистке московских улиц от снега было задействовано 60 тысяч работников коммунальных служб и 13,2 тысячи единиц техники. Всего коммунальщики вывезли порядка 800 тысяч кубометров снега.
Сейчас специалисты приступили к очистке скатных кровель от снега. Не прекращается уборка дворов и подходов к автобусным остановкам, медицинским учреждениям и другим общественно значимым объектам.
Работа служб городского хозяйства, по утверждению Бирюкова, позволила избежать транспортного коллапса в Москве. В итоге пассажирский транспорт работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что высота сугробов в Москве впервые с начала зимы составила 44 сантиметра. В целях безопасности водителей попросили пересесть на общественный транспорт.
Непогода внесла коррективы и в работу столичных аэропортов. Десятки рейсов были задержаны или отменены.
По прогнозам, в течение дня горожан ждут облачная морозная погода и продолжение снегопада.
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