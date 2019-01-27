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09:11

Более 40 рейсов в аэропортах Москвы задержаны из-за непогоды

транспорт общество погода

09:11

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Рекордный снегопад в столице привел к задержке 44 авиарейсов. Таковы данные портала "Яндекс.Расписания".

По данным на 09:00, в аэропорту Внуково шесть рейсов задержано, еще два отменено. Тем временем в Домодедове задерживается вылет девяти самолетов, там же отменены девять других рейсов.

В аэропорту Шереметьево не отменен ни один рейс. При этом откладывается вылет 29 самолетов.

27 января непогода может сказаться и на дорожной обстановке в Москве. Водителям рекомендуют не садиться за руль и пользоваться общественным транспортом.

В течение дня в городе ожидается до девяти градусов мороза. По прогнозам, снег продолжит засыпать улицы, но уже с меньшей интенсивностью.

Накануне прокуратура начала проверку по факту задержек и отмены рейсов в аэропортах столицы. Специалисты ведомства намерены разобраться в причинах переноса вылетов самолетов.

За семь часов в столице намело более четверти месячной нормы осадков

транспорт общество погода

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