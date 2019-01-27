Снегопад в Москве продолжится 27 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная морозная погода ждет жителей столичного региона 27 января. Начавшийся накануне снегопад продолжит засыпать улицы города, сообщает портал "Метеоновости".

Столбики термометров покажут до девяти градусов ниже нуля. По словам синоптиков, осадки будут идти в течение всего дня. Их интенсивность специалисты называют умеренной.

"Количество снега, ожидаемого сегодня, уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днем", – сказано в сообщении.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду. При этом на дорогах образуются снежные заносы, а атмосферное давление будет ниже нормы.

Субботний снегопад стал рекордным за последние 68 лет. Из-за непогоды в аэропортах Москвы были отменены и задержаны десятки рейсов. Всего в городе выпало более четверти месячной нормы осадков.

