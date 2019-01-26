Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за последние сутки

Примерно четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве с 12:00 до 19:00. Такие данные озвучил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.
"Выпало примерно 12 сантиметров снега за семь часов, то есть практически больше четверти месячной нормы. К вечеру завтрашнего дня ожидаем где-то 20 сантиметров снега – это половина месячной нормы. На данный момент в уборке города принимает участие около 12 тысяч единиц снегоуборочной техники ", – цитирует Агентство "Москва" Орешкина.
По его словам, дороги в столице прометают каждые 3-4 часа. На особо опасных участках дорог дежурят тягачи, помогающие выбраться застрявшим автомобилям. Он призвал автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальщиков и не парковать машины в местах, препятствующих уборке снега.
"К сожалению, очень много длинномеров и фур, которые из южных регионов приезжают на летней резине, что, естественно, затрудняет движение", – заключил Орешкин.
Сугробы в Москве до конца дня вырастут до 40 сантиметров
Ранее сообщалось, что прошедший в субботу днем в Москве снегопад стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице. По прогнозам синоптиков, после небольшого перерыва еще до 10 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье, а полностью снегопад прекратится лишь ко вторнику.
Воскресным днем осадки вновь усилятся с кратковременным ухудшением видимости до 1,2 км, потеплеет до минус 3 градусов. Ветер юго-восточный немного ослабеет до 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 738 мм ртутного столба. В течение суток выпадет 7-8 мм осадков, или еще около 12 см дополнительно к снежному покрову.
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