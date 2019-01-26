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14:13

В Москве увеличили количество снегоуборочной техники

город ЖКХ транспорт общество погода

14:13

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве увеличили количество снегоуборочной и снеговывозящей техники до 12 тысяч единиц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с сильными снегопадами количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличено до 12 тысяч единиц", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Ранее он сообщал, что для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано порядка 9 тысяч единиц техники. Он отметил, что снегосплавные пункты будут работать круглосуточно.

Сергей Собянин назвал ближайшие дни испытанием для города. Мэр Москвы добавил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

В МЧС москвичей предупредили об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах. В столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.

ЦОДД посоветовал жителям Москвы пользоваться метро. Столичная подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На столичных дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям.

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 26 января, количество выпавшего снега в столице может стать рекордным с 1999 года. В Москве высота сугробов увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области сугробы могут вырасти до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января.

город ЖКХ транспорт общество погода

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